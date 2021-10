Ouganda : d'enseignant à fabricant de cercueils à cause de la Covid-19

Après que la Covid-19 a submergé l'Ouganda et contraint les écoles à fermer, Livingstone Musaala a, pour subvenir aux besoins de sa famille, renoncé à son travail de professeur de mathématiques pour se tourner vers l'ébénisterie et la fabrication de cercueils.

Son choix lui a valu critiques et reproches, notamment dans sa propre famille où il a été accusé de tirer profit de la situation dramatique dans sa ville de Bugobi, à environ 140 km à l'est de la capitale Kampala. "De toutes les idées de commerce, tu choisis de vendre des cercueils, comme si tu souhaitais la mort des gens" lui a ainsi lancé un proche, raconte le professeur de mathématiques.

Privé de son salaire, Livingstone Musaala a vite réalisé qu'il pouvait fabriquer des cercueils à des prix bien moins élevés que ceux exorbitants exigés par la plupart des menuisiers avec l'explosion de la demande causée par la pandémie de Covid-19."Ça n'a pas été une décision facile, mais les gens sont reconnaissants maintenant", explique ce père de deux enfants, âgé de 28 ans.

Conséquences économiques

Les habitants de Bugobi n'ont en effet plus à parcourir de longues distances pour trouver un cercueil à prix abordable. "Au pic de la pandémie, les affaires étaient bonnes, on vendait dix cercueils par jour", raconte le nouveau menuisier, qui vend ses cercueils entre 150 000 et 450 000 shillings ougandais la pièce (36 à 107 euros).

Sa réussite a incité une trentaine d'enseignants, dans la même situation que lui, à le rejoindre. Et comme lui, la plupart n'ont pas l'intention de retourner à l'enseignement, même si les cours reprennent. Cette désaffection menace le système scolaire de ce pays d'Afrique de l'Est, déjà lourdement touché par les conséquences économiques et sociales de la pandémie.

Quelque 15 millions d'élèves ont été déscolarisés depuis la fermeture des écoles par le gouvernement en mars 2020. Des associations redoutent que l'arrêt des cours ait provoqué une hausse des grossesses précoces chez les adolescentes et une recrudescence du travail des enfants.

Poids des dettes

Privées de revenus, certaines écoles se sont transformées en hôtels ou en restaurants. D'autres croulent sous le poids des dettes, dans l'incapacité de rembourser leurs prêts depuis des mois, ce qui rend très incertaine la paie des professeurs qui reviendraient enseigner. En moyenne, un enseignant dans une école privée à Bugobi gagne entre 85 et 220 euros par mois.

"Entre l'enseignement et la menuiserie, je choisis la menuiserie parce que ça paye", résume à l'AFP Godfrey Mutyaba, un des profs devenus menuisier. "J'aimais enseigner mais étant donné mon pauvre salaire, je n'y retournerai pas".

Livingstone Musaala a lui aussi fait le choix de ne plus retourner devant ses élèves. Malgré le ralentissement actuel de la pandémie, après une recrudescence enregistrée en juin et juillet, il restera menuisier. Il s'emploie désormais à diversifier son activité au-delà des cercueils, avec la fabrication de meubles : "Le Covid-19 m'a appris qu'il y a une vie hors de l'enseignement".