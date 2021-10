Niger : trois sites touristiques fermés pour menace terroriste

Au Niger, trois sites touristiques ne sont plus ouverts au public au grand dam, des habitants et des touristes.

Parmi ces lieux figurent la pilule sur la route de Say et les Dunes Eheket vers Namaro. Ce Désert Safari Camp, très prisé abritait des soirées à ciel ouvert, plusieurs activités sportives les week-ends. Mais les lieux ont été fermés par le gouverneur de la région de Niamey jusqu'à nouvel ordre, officiellement pour des raisons de sécurité, les opérateurs économiques sont confus, et dubitatifs quant à l'argument présenté par les autorités.

_S'il y a des problèmes d’insécurité, l’état doit prendre les dispositions pour sécuriser l’endroit. Je me rappelle, nous dès le début, on a écrit au ministère de l'Intérieur qui avait donné son aval pour la sécurisation. Mais jusqu’à présent, on nous dit oui, c’est dans une ceinture de sécurité, que c’est sécurisé. _

Vraiment, on n'a pas senti de menaces explique Sido Oumarou, Promoteur du campement Eheket du désert safari camp.

La fermeture des dunes de sable impacte au moins, 50 personnes, employées dans ce camp. Autre site fermé, le relais Kanazi, situé au bord du fleuve Niger sur la rive gauche. Le site n'accueille plus personne quant aux employés, ils recherchent d'autres sources de revenus.

Les promoteurs de ces sites touristiques comptent attaquer la décision du gouverneur de Niamey en justice, ils s'appuient sur la localisation de ces sites qui malgré leurs proximités de Niamey, relèvent de la région de Tillabéry, une zone située à l’ouest de la capitale.

Cette zone a fait en 2020 l'objet d'une attaque terroriste, huit personnes y avaient perdu la vie dans la localité de Kouré.

Plusieurs groupes les djihadistes sévissent dans la région de Tillabéry, les miliciens de l'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), venus du Mali par le Burkina-Faso,