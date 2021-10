Basket-ball : Victor Wembanyama, le franco-congolais qui vise la NBA

A seulement 17 ans, Victor Wembanyama est déjà considéré comme l'avenir du basket-ball international. Tous ceux qui l'ont vu jouer sont unanimes, il sera la prochaine attraction de la NBA.

C'est à l'ASVEL, le meilleur club français, propriété de Tony Parker, que ce Français d'origine congolaise poursuit son apprentissage. Victor Wembanyama, qui mesurait plus d'1m90 à seulement 11 ans, a toujours été différent

"Ce n'est pas facile tous les jours d'être différent de tout le monde. Mais on s'y habitue et on apprend à en faire une force. Très jeune, j'étais assez mature pour ne pas être frustré par le fait d'être différent des autres. Ce n'était pas facile, ma taille etc. Mais ce n'est pas grave, je m'y suis habitué assez vite. Je ne peux pas imaginer ma vie sans le basket. C'est plus qu'une passion. C'est vraiment un style de vie pour moi", déclare-t-il.

Victor Wembanyama a explosé lors du dernier Mondial U19, en juillet. Il emmène la France jusqu'en finale et termine dans le 5 majeur de la compétition alors que tous les joueurs ont deux ans de plus que lui. Pas encore majeur, il évolue déjà dans l'élite européenne et rêve des Etats Unis.

"Je pense que c'est la prochaine étape. Ce serait logique après avoir quitté mon club d'origine, Nanterre, où j'ai passé sept ans. Ici à Lyon. Je peux jouer l'Euroligue. C'est la deuxième meilleure ligue du monde (après la NBA). Donc je pense, comme ces deux années que je suis censé passer ici, vont me lancer au sommet (du basket)."

Pour Victor Wembanyama, l'avenir est tout tracé. Dans deux ans, c'est la première place de la draft NBA qui l'attend...