All-Star NBA : l'Afrique bien représentée

Cinq joueurs originaires ou ayant des liens avec l'Afrique ont participé au Clorox Rising Stars la nuit dernière. Ce tournoi ouvre le traditionnel week-end du All-Star Game NBA et rassemble les futurs talents de la ligue nord-américaine de basket-ball.

La Team Barry d'Isaac Okoro (Cleveland Cavaliers, Nigeria) s'est imposé en finale face à la Team Isiah emmenée parPrecious Achiuwa (Toronto Raptors, Nigeria) et Desmond Bane (Memphis Grizzlies, Nigeria).

Une victoire 25 à 20 pour la formation qui pouvait s'apputer sur le talent du premier choix de la dernière Draft, Cade Cunningham, logiquement nommé meilleur joueur du mini-tournoi.

"Je représente le Nigeria. Je représente l'État de Rivers. Je représente Port Harcourt, la ville dont je suis originaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants chez moi qui m'admirent et qui veulent être dans la position que j'occupe aujourd'hui, et je suis un modèle pour beaucoup d'enfants, que je le veuille ou non. Je dois donc continuer à faire ce que je fais, être positif et continuer à travailler dur, pour pouvoir continuer à être une source d'inspiration pour ces enfants", a déclaré Achiuwa après le match.

Deux autres talents africains ont brillé sur le parquet de l'Ohio : Ayo Dosunmu (Chicago Bulls, Nigeria) et Jonathan Kuminga (Golden State Warriors, RDC) qui portaient le maillot de la Team Payton.

Dans le cadre de l'événement d'hier soir, Bane et Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) ont remporté le Clorox Clutch Challenge, en réalisant les cinq différents tirs emblématiques de l'histoire des play-offs de la NBA en 39,1 secondes.

Au total, neuf joueurs participant au NBA All-Star 2022 sont originaires d'Afrique ou ont des liens avec ce continent : Achiuwa, Giannis et Thanasis Antetokounmpo (Buck, Nigeria), Alex Antetokounmpo (Raptors 905 de la NBA G League, Nigeria), Bane, Dosunmu et Joel Embiid (Philadelphia 76ers, Cameroun), Kuminga et Okoro.