Report du lancement de l'e-naira, la monnaie numérique du Nigeria

La Banque centrale du Nigeria a annoncé le report du lancement de la monnaie numérique du pays, eNaira.

La banque avait précédemment déclaré qu'elle lancerait la monnaie aujourd'hui, le 1er octobre. Elle a annoncé le report jeudi en invoquant les événements prévus pour le 61e anniversaire de l'indépendance du pays.

Le report est intervenu un jour après qu'une entreprise (ENaira Payment Solutions Limited) ait intenté un procès devant la Haute Cour fédérale contre la CBN au sujet du nom "eNaira". La société, par l'intermédiaire de ses avocats, avait mis en garde la banque contre l'utilisation du nom "eNaira".

Une déclaration signée par le porte-parole de la CBN, Osita Nwanisobi, n'a pas donné de nouvelle date pour le lancement. M. Nwanisobi a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer.

"La CBN a pris la décision de reporter le lancement, qui était initialement prévu pour coïncider avec l'anniversaire de l'indépendance, afin de respecter l'atmosphère de redéfinition nationale du rêve collectif d'un seul Nigeria", a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la CBN et d'autres partenaires s'efforçaient de garantir un processus transparent qui profitera à l'ensemble des clients, en particulier ceux des zones rurales et les populations non bancarisées.

Il a déclaré que la monnaie numérique faciliterait les transferts de pair à pair, le paiement de biens et de services chez certains commerçants une fois lancée. Il a ajouté que l'eNaira limitera l'utilisation de la monnaie et assurera la stabilité de l'économie nigériane.

Concernant l'état de préparation des banques et des autres institutions financières de l'écosystème financier pour le lancement de l'eNaira, il a réaffirmé que l'eNaira était un voyage, expliquant que tous les clients des banques ne devaient pas commencer à effectuer des transactions le jour du lancement.

Il a assuré que les institutions financières du Nigeria restaient des acteurs clés et constituaient un élément essentiel de la monnaie numérique de la Banque centrale (CBDC). M. Nwanisobi a également déclaré que la CBN était consciente des préoccupations exprimées au sujet de l'eNaira, étant l'une des premières monnaies numériques de banque centrale au monde.