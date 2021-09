Afrique du Sud : l'ANC promet du changement

En Afrique du Sud, l’ANC a dévoilé lundi son programme de campagne pour les prochaines élections municipales.

Le parti au pouvoir depuis la fin de l’apartheid en 1994, promet de se renouveler, de reconquérir ses partisans et de stopper les avancées de l'opposition.

Le président Sud-Africain et leader de l’ANC, Cyril Ramaphosa s’est exprimé depuis une place publique de la capitale Pretoria en admettant que « des erreurs ont été commises dans le passé » :

"Ce soir, nous vous promettons à vous, le peuple d'Afrique du Sud, que nous ferons mieux, beaucoup mieux que ce que nous avons fait dans le passé. C'est une promesse, et c'est ce que nous vous dédions à tous. Nous n'avons pas toujours fait le mieux que nous étions censés faire".

La campagne de l'ANC officiellement démarré ce lundi a déjà discrètement pris de l’avance depuis deux semaines, le président Ramaphosa ayant mené les responsables du parti à travers les townships et villages pauvres du pays.

"Parmi les autres sujets dont nous allons parler, il y a l'amélioration de la distribution de l'eau, des égouts, de l'électricité et de l'entretien de nos infrastructures. Mais ce qui est le plus important, c'est de veiller à ce que nos villes et nos villages soient intégrés grâce à nos programmes de développement des établissements humains." a declaré Nomvula Mokonyane, responsable de l'organisation et des campagnes pour l'ANC.

Le parti ANC, a subi son pire revers électoral lors des derniers scrutins municipaux de 2016, obtenant un peu moins de 54 % au niveau national et perdant la majorité absolue dans cinq des six plus grandes villes, dont Johannesburg et Pretoria.