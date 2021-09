Mozambique : la lutte contre les terroristes "en phase de consolidation"

Visite aux troupes pour Filipe Nysusi et Paul Kagamé. Ce samedi, les présidents du Mozambique et du Rwanda étaient dans la province de Cabo Delgado, pour évoquer une "phase de consolidation" dans la lutte contre les shabaabs, avec le renfort des soldats rwandais.

"Le Mozambique et le Rwanda ne fêtent pas encore le succès", a déclaré le président mozambicain, lors d'une conférence de presse à Pemba, capitale de la province du Cabo Delgado. "Nous avons libéré Mocimboa da Praia", le port stratégique repris aux djihadistes début août, "avec l'aide du Rwanda", a-t-il rappelé, avant de citer aussi des avancées dans la zone de Palma, tout proche des installations gazières pilotées par le groupe français Total.

"Nous sommes en phase de consolidation. Le Mozambique reste prudent et nous préparons le retour de déplacés mais c'est un processus", a ajouté le président mozambicain, laissant entendre que ce n'était pas pour tout de suite."Tout indique que l'activité pourra reprendre dans cette zone. Des sociétés sont parties parce que c'était une zone de guerre. Mais nous pensons que Total, par exemple, a seulement quitté Palma pour des raisons de sécurité. Dès que la situation sera sous contrôle, ils reviendront",

Attaques croissantes

Paul Kagamé, arrivé la veille dans le pays, s'est également montré confiant. "Avec les résultats présentés ces derniers temps, nous allons enfin vaincre le terrorisme. Je pense que nous avons besoin de plus de coopération et nous y travaillons", a-t-il déclaré. "Je ne vois pas de problème insurmontable ici : qu'il s'agisse de lutter contre les insurgés et de traiter avec les terroristes, et en même temps de traiter les questions de développement dont on a parlé. Je ne vois pas de problème insurmontable."

Les succès des opérations militaires "montrent ce que nous sommes capables de faire avec des ressources limitées", a-t-il ajouté, rappelant que la coopération au Cabo Delgado implique aussi la sous-région d'Afrique australe "et devrait impliquer le reste du monde".

Premier pays africain à envoyer des troupes dans la région, le Rwanda a déployé près de 1 000 soldats en juillet dernier pour faire face aux attaques croissantes de groupes armés depuis 2017. Une coopération militaire qui inclut également 1 500 soldats venus d’Afrique du Sud.