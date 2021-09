Guinée : "la libération d'Alpha Condé n'est pas à l'ordre du jour" CNRD

La mission de la CEDEAO a conclu vendredi sa visite en Guinée après avoir rencontré le colonel Mamady Doubouya.

Au menu des résolutions évoquées, des élections générales dans un délai de six mois. De plus, les présidents ghanéen et ivoirien ont demandé la libération de l'ex-président Alpha Condé, détenu depuis son renversement survenu au début du mois de septembre. Le président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo Addo, a salué l'avancement des concertations.

On a eu des entretiens très francs, fraternels, avec le colonel Doumbouya et ses associés, et collaborateurs, et je pense que la CEDEAO et la Guinée vont trouver le moyen de marcher ensemble, a indiqué le président Akufo-Addo à la fin de la visite.

Peu après cette rencontre, le comité national du rassemblement et du développement, et son président désigné, le colonel Mamady Doumbouya ont fait un communiqué, dans lequel ils s'opposent à la remise en liberté de l'ex-président Alpha Condé.

Le CNRD et son président, le colonel Mamady Doumbouya, tiennent à rassurer l'opinion nationale et internationale que l'ancien président de la République, le professeur Alpha Condé est et demeurera en Guinée.

Pour ce qui est du calendrier électoral, le CNRD n'a fait aucune déclaration, en début de semaine, le colonel Mamady Doumbouya avait affirmé que seul le calendrier des Guinéens prévaudra. Reste désormais à savoir, combien de temps durera la transition militaire