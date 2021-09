Burundi : le port de Bujumbura en cours de modernisation

Au Burundi, les travaux de modernisation du port de Bujumbura ont étés lancés le 9 septembre dernier.

Financé par le Japon à hauteur de 31 millions de dollars, le projet porte sur la construction d’un terminal de conteneurs et d’un chantier naval. "Ce projet vient à point nommé, car le Burundi est en train de développer les relations commerciales avec les pays de la région", a déclaré le président de la République, Evariste Ndatishimiye.

Les nombreux travaux permettront de remettre aux normes le port qui n’a pas été modernisé depuis sa construction en 1950. "Avec le dragage du bassin portuaire, les gros bateaux et les grands navires pourront accoster sans problèmes. On aura atteint le niveau exigé pour que de tels bateaux puissent naviguer sans problèmes et accoster sans difficultés aucunes", avance Jacques Bigirimana, directeur-général de l'Autorité maritime.

Le port pourrait ainsi passer à une capacité de 500 000 tonnes au bout de deux ans, doublant sa capacité actuelle de 200 00 tonnes. ''Il y a un bénéfice pour nous. Les marchandises qui transitaient par Koror en provenance de la Tanzanie viendront désormais par voie maritime. Et le coût du fret diminue", confie un importateur interrogé par Africanews.

Vestige de l’ère coloniale belge, le port de Bujumbura est l’un des principaux ports du lac Tanganyika, avec celui de Kalémie en République démocratique du Congo (RDC), celui de Kigoma en Tanzanie, et de Mpulungu en Zambie.