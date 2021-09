Nigeria : au moins 12 morts dans l’attaque d’une base militaire à Zamfara

Des assaillants armés ont tué 12 membres des forces de sécurité nigérianes lors de l'attaque d'une base militaire dans l'État de Zamfara, avant de voler des armes et d'incendier des bâtiments.

L'identité des auteurs de l'attaque qui s'est produite samedi à Mutumji n'a pas été précisée dans l'immédiat, mais des opérations militaires sont en cours contre des bandes criminelles à Zamfara, notamment accusées de plusieurs enlèvements de masse ces derniers mois. Les télécommunications ont été coupées à Zamfara et dans certaines parties de l'État voisin de Katsina pour empêcher les groupes armés d'échanger entre eux sur les mouvements de troupes.

"Les assaillants ont pris d'assaut la base vers 10h30 et ont engagé les troupes dans une violente fusillade", a déclaré une source sécuritaire.

"Ils ont pris le dessus sur les troupes et tué 12 personnes, neuf membres de la marine, un soldat et deux policiers", a ajouté cette source.

Mutumji, dans le district de Dansadau, à environ 80 kilomètres de la capitale de l'État, Gusau, est une base militaire stratégique pour la logistique et la reconnaissance dans la lutte contre les bandes armées de la région. Dans le nord-ouest du Nigeria, les jihadistes qui mènent depuis 12 ans une insurrection ayant fait 4 000 morts, attaquent régulièrement les bases militaires de l'État de Borno.

Bandes criminelles lourdement armées

Plus récemment, les bandes criminelles lourdement armées qui pillent les villages et kidnappent les habitants contre rançon dans les États du nord-ouest et du centre ont elles aussi commencé à s'en prendre à des cibles militaires. En juillet, des "bandits" comme on les appelle localement, ont abattu un avion de l'armée de l'air au-dessus de Zamfara alors qu'il rentrait d'une opération. Le pilote s'est éjecté indemne et a réussi à échapper aux assaillants.

Des hommes armés ont également attaqué une académie militaire qui forme l'élite du pays dans l'État de Kaduna le mois dernier, tuant deux officiers et en enlevant un autre lors d'un raid symbolique contre les forces armées. Ces groupes armés semblent avant tout motivés par l'argent, mais il existe des signes de liens croissants entre eux et les jihadistes du nord-est du pays.