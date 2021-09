Somalie : Fawzia Yusuf Adam vise le fauteuil suprême

Fawzia Yusuf H. Adam, première femme ministre des affaires étrangères en Somalie, est candidate à la présidentielle du 10 octobre dans son pays.

Dans un pays en proie à la violence depuis des décennies, elle propose l’alternative féminine pour tenter de conjurer ce mauvais sort.

" Je me suis dit qu'en tant que femme, ce pays avait peut-être besoin du leadership d'une femme pour apporter la paix et la stabilité, et la stabilité politique à ce pays. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à la présidence à ce moment-là.’’, explique la candidate.

Mais il faudra livrer bataille dans un pays ou, en politique les femmes peinent encore à gravir les marches. Fawzia Yusuf H. Adam est bien consciente des difficultés à gagner des voix dans une nation musulmane conservatrice où les femmes ont été historiquement marginalisées.

Cette veuve et mère de trois enfants, est cependant convaincue que sa campagne pour la présidence en vaut la peine et pourrait faire tomber les barrières pour d'autres femmes.

Elle affirme que son engagement pourrait être un atout pour aider la Somalie à sortir de plusieurs années de violences meurtrières, marquées par des attaques dévastatrices du groupe extrémiste al-Shabab, lié à Al-Qaïda.

"Je pense qu'il est temps de se battre pour nos droits en tant que citoyens, en tant que femmes et en tant que politiciens et d'essayer de résoudre les problèmes auxquels ce pays est confronté depuis 30 ans. Il y a eu du grabuge dans ce pays au cours des 30 dernières années. Les atrocités commises ne sont comparables à aucune autre. Les jeunes meurent comme des mouches", souligne -t-elle.

Vaincre le chômage, la corruption et l'insécurité, tels sont notamment les objectifs visés par la candidate. Reste à savoir si la date du 10 octobre sera respectée. Le scrutin ayant déjà fait l'objet de moult débats.