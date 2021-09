Le Pérou rétablit ses relations avec la République sahraouie

Le Pérou et la République arabe sahraouie démocratique (RASD), autoproclamée en 1976 par le Front Polisario au Sahara occidental, vont rétablir leurs relations diplomatiques suspendues depuis 25 ans.

"Les gouvernements des républiques du Pérou et sahraouie ont accepté de reprendre leurs relations diplomatiques et ont réaffirmé leur respect du droit international et du principe d'autodétermination des peuples", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères péruvien. Les relations entre le Pérou et la RASD ont été suspendues en 1996 par décision du président de l'époque Alberto Fujimori (1990-2000), sous la pression du Maroc.

Le Pérou avait reconnu la RASD le 16 août 1984, sous le gouvernement de Fernando Belaunde (1980-1985). Avec la reprise des relations par le Pérou, huit pays de la région reconnaissent la RASD. Figurent également sur la liste Cuba, l'Equateur, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Venezuela et l'Uruguay.

La RASD a été autoproclamée il y a 45 ans par les indépendantistes du Front Polisario sur l'ancienne colonie espagnole du Sahara occidental, en Afrique. Le Front Polisario exige la tenue d'un référendum d'autodétermination prévu par l'ONU au moment de la signature d'un cessez-le-feu entre les belligérants en 1991.

Le Maroc, qui contrôle près de 80% de ce vaste territoire désertique, riche en phosphates et avec de fortes ressources maritimes (pêche), propose pour sa part un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Toutes les tentatives de règlement du conflit ont échoué jusqu'à présent.