L'Afrique du Sud fait le choix du nucléaire et provoque un tollé

En Afrique du Sud, le nouveau projet d’énergie nucléaire provoque de vives réactions.

Alors que le régulateur national de l‘énergie a approuvé l’achat de 2 500 MegaWatts d’énergie nucléaire, les experts en énergie ont été choqué que le gouvernement se tourne vers cette solution pour régler ses problèmes d’électricité du pays.

Ils déplorent notamment que le choix ne se soit pas dirigé vers des solutions plus écologiques et plus rapides, comme la production d'électricité, principalement à partir de l'énergie solaire et éolienne, qui pourrait générer 33 GigaWatts d'électricité d'ici 2030.

Les projets d'énergie renouvelable tels que l'éolien et le solaire peuvent être mis en œuvre relativement rapidement et à des prix de plus en plus compétitifs.

Le développement des centrales nucléaires prend en effet des années et est très coûteux ; il risque d'entraîner des dépassements de coûts et de délais.

Le ministère des ressources minérales et de l’énergie a pourtant confirmé la semaine dernière qu’un appel d’offres sera lancé d’ici mars 2022.