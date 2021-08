Tanzanie: quatre morts dans une fusillade à Dar es Salaam

Trois policiers et un agent de sécurité privée ont été tués mercredi dans une fusillade non loin de l'ambassade de France dans la capitale économique tanzanienne Dar es Salaam, a annoncé un responsable de la police.

L'agresseur, dont les motivations sont pour l'instant inconnues, a été abattu par les forces de police devant le bâtiment de la représentation française.

"Il est trop tôt pour conclure qu'il s'agit de terrorisme, nous enquêtons toujours sur les motivations", a déclaré le chef des opérations de police, Liberatus Sabas, ajoutant que six personnes ont également été blessées.

"Les habitants doivent rester calmes pendant que nous enquêtons sur cette affaire", a-t-il ajouté.

Ces échanges de tirs ont eu lieu à la mi-journée sur Ali Hassan Mwinyi Road, où se trouvent plusieurs ambassades et représentations étrangères.

Des vidéos diffusées par un média local montrent un homme armé d'un fusil automatique, vêtu d'une chemisette à carreaux et portant un kufi (calotte de prière musulmane) blanc, marchant sur un trottoir, longeant notamment un bus et un tuk-tuk.

On le voit ensuite être abattu alors qu'il se trouvait devant l'ambassade de France.

"L'homme ressemblait à un cheikh avec un chapeau blanc. Il est passé près de moi sans me saluer et quand je l'ai salué, il n'a pas répondu. Il transpirait. Peu de temps après, nous avons entendu des coups de feu", a déclaré un témoin sous couvert d'anonymat.

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a envoyé ses condoléances pour les quatre décès et demandé une enquête approfondie.

Le parti d'opposition Alliance pour le changement et la transparence (ACT Wazalendo) a également appelé à des investigations minutieuses.

"J'exhorte vivement l'État, et en particulier les services de sécurité, à enquêter pleinement sur ce qui s'est passé aujourd'hui et à en comprendre la cause. Nous devons savoir s'il s'agissait d'un événement isolé ou (s'il y a) des implications plus importantes pour la sécurité de notre nation", a déclaré le dirigeant du parti, Zitto Kabwe, sur Twitter.

L'ambassadeur américain Donald J. Wright a exprimé sur Twitter ses condoléances aux familles des personnes tuées dans cette attaque "insensée" et remercié "les forces de l'ordre qui ont mis fin au carnage".