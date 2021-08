Jeux paralympiques Tokyo 2020 : Kgothatso Montjane en quête de médaille

Kgothatso Montjane est entrée dans l'histoire en 2018 en devenant la première sud-africaine noire à participer à Wimbledon.

Aujourd'hui, 6e au classement mondial, cette championne de tennis handisport amputée vise le podium aux Jeux paralympiques de Tokyo qui démarrent le 24 août.

"Cette fois-ci, pour les Jeux paralympiques, mon objectif est de terminer sur le podium. La couleur de la médaille n'a pas vraiment d'importance, mais je pense que si je peux me dépasser et monter sur le podium, ce sera suffisant", Kgothatso Montjane, joueuse de tennis en fauteuil roulant.

La joueuse de 34 ans a déjà participé à trois éditions des Jeux paralympiques, et pourtant "KG" comme on la surnomme a tenu sa première raquette à l'âge de 19 ans, pour atteindre son objectif de médaille, la sud-africaine est prête à se surpasser voire travailler deux fois plus.

"J'ai l'impression que j'ai besoin de rattraper mon retard, pour cela, j'ai dû passer beaucoup d'heures ici et j'ai vraiment travaillé dur, parce que, oui, je suppose que pour devenir la meilleure, je dois vraiment travailler dur, parce que je crois que les champions ne se font pas par magie."

La meilleure joueuse handisport de l'Afrique du Sud, voit chaque jour son rêve devenir réalité, celle qui a débuté sa carrière au secondaire après un stage de formation adore représenter son pays aux compétitions internationales.

"Je suis chanceuse, ma génération peut aller sur un terrain et jouer, et chaque fois que des opportunités comme celle-là se présentent, de représenter mon pays. Vous savez, je le porte avec beaucoup de fierté. Parce que ce n' est pas seulement pour moi, mais ça donne aussi de l'espoir à ceux qui sont à la maison, qui viennent de milieux similaires aux miens... Cela leur donne l'espoir de pouvoir réussir dans tous les aspects de leur vie.

À 35 ans, ces Jeux de Tokyo pourraient être la dernière chance de remporter un titre international pour l'Afrique du Sud. Kgothatso Montjane sera à Tokyo avec 33 autres athlètes de la nation arc-en-ciel au Japon.