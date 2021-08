Burundi : des créations autour du bois

Quelque part dans un quartier de Bujumbura, un artiste s’active dans son atelier. Passionné par le bois, Clovis a créé son entreprise il y a quelques années avec son épouse. Et donc sans surprise ici, tout tourne autour du bois : meubles, objets de déco, jouets pour enfants.

« La Maison du Bois est une entreprise d’art, une entreprise familiale fondée par deux personnes passionnées par l'art. Juste c'est une maison d'art qui accompagne les mariés depuis les fiançailles jusqu'à la vieillesse, je dirais», explique l’artiste.

Si Clovis a choisi d’exploiter le bois, c’est parce que selon lui, avec cette matière, on peut laisser parler son imagination à l'infini, comme en témoignent ses nombreuses créations ….

« ... Dans le bois on peut tout trouver, on peut trouver les éléments de décoration, on peut même faire des montres en bois, on peut faire des sacs à main en bois, on peut faire des jolis tableaux de mariages ou d’événements X, Y», explique Clovis.

L’artiste partage sa passion pour l’art avec son épouse Gloria, qui crée des poupées pour les petites filles.

Clovis utilise le bois comme matière première pour ses créations, mais il n’en oublie pas pour autant sa conscience écologique et environnementale. Il affirme avoir déjà planté plusieurs hectares d’arbres.