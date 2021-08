L'Algérie continue de lutter contre 19 feux de forêt

L'Algérie continue d'éteindre ses incendies. Dimanche, les pompiers œuvraient sur 19 feux actif**s, dans 10 préfectures. Ces incendies meurtriers, qui durent depuis lundi, ont fait 90 morts, dont 33 militaires**, ont annoncé les autorités.

Il ne reste que deux feux de forêt dans la région de Tizi-Ouzou, qui a enregistré les plus grands incendies et essuyé le plus de pertes humaines. Au cours des 24 dernières heures, 17 feux ont été éteints dans la préfecture et 16 autres à travers le pays.

L'armée a fait appel à 5 hélicoptères russes, et à plusieurs canadairs en provenance de France et d'Espagne.

Jeudi, le président Abdelmajdjid Tebboune a déclaré que la plupart des feux étaient d'origine criminelle et que 22 suspects avaient été arrêtés.

Deux jours de deuil national ont été instaurés en hommage aux victimes. Face à ce drame, la société civile et la diaspora algérienne se sont mobilisées pour aider la population.