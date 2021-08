Tchad : 61 ans d'indépendance gangrenés par des coups État

Le Tchad a célébré mercredi les 61 ans de son indépendance par un défilé militaire à N'Djamena en présence de Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition.

Revêtu de sa tenue de général quatre étoiles, Mahamat Idriss Deby Itno était au premier rang de la tribune principale, entouré des 14 généraux qui forment avec lui le CMT. Sous le régime du feu président Déby, l'anniversaire de l'indépendance était juste marqué par une prise d’armes à la Place de la nation de la capitale tchadienne.

A l'annonce de la mort du président Déby, un coup d'État a permis au fils Déby de s'arroger les titres de président de la République et de chef suprême des armées. Il a promis des élections libres et démocratiques au terme d'une période de transition de 18 mois renouvelable, sans exclure une prolongation de la transition.

Parallèlement, le Conseil militaire de transition a dissous le Parlement et le gouvernement et abrogé la Constitution. Sous la pression internationale, la junte a finalement nommé un gouvernement de transition de civils le 2 mai, dirigé par Albert Pahimi Padacké, le dernier Premier ministre du défunt.

Une histoire de Coups d'État

13 avril 1975, encore une jeune République, le Tchad fait face à son premier coup d'État militaire. Le président François Tombalbaye est assassiné et le général Félix Malloum devint président de la république du Tchad.1er

1er décembre 1990, le Mouvement patriotique du Salut d'Idriss Déby renverse le pouvoir d'Hissène Habré par un coup d'État.

23 décembre 2005, le président Idriss Déby a accusé publiquement le président soudanais Omar el-Béchir de vouloir déstabiliser le Tchad.

13 avril 2006, avec l'aide de la France, Idriss Déby réussit à stopper les rebelles des Forces unies pour le changement du capitaine Mahamat Nour Abdelkerim, aux portes de N'Djaména, après une bataille sanglante qui engendra des centaines de morts.

L'armée tchadienne est confrontée à de multiples défis

L'armée tchadienne, considérée par les experts comme l'une des meilleures de la région, a fait une démonstration de sa force de frappe en déployant nombre d'armements.

L'artillerie lourde composée de chars, d'engins blindés, de canons de longue portée et d'autres véhicules de combat a été exhibée lors de cette parade militaire. L'armée a aussi fait décoller une vingtaine de ses aéronefs, notamment des hélicoptères et avions d'attaque de fabrication russe.

Dans la région du lac Tchad (sud-ouest), l'armée lutte depuis 2015 contre le groupe nigérian Boko Haram ou sa branche dissidente, l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap). Au moins 26 militaires ont été tués la semaine dernière dans l'attaque la plus importante depuis la mort du maréchal Déby.

Le Tchad participe aussi à la force ant-djihadiste de l'organisation régionale G5 Sahel comprenant également la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Enfin, dans le massif du Tibesti (nord) et à la frontière avec la Libye, l'armée affronte des rebelles et des orpailleurs.