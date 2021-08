Soudan : les Etats-Unis appellent à la formation d'une armée unifiée

Les Etats-Unis ont appelé mardi à Khartoum les forces armées soudaines à composer avec les ex-rebelles et les forces paramilitaires afin de soutenir la transition en cours dans le pays et donner une chance à l’application de l’accord de paix de 2020. Alors que le Soudan fait face aux difficultés économiques et aux tensions politiques.

"Les États-Unis conviennent que l'armée soudanaise devrait avoir un commandement unique et unifié et nous soutiendrons activement la réforme de la sécurité dirigée par les civils et l'intégration officielle des forces de soutien rapide (RSF) et des anciens groupes armés d'opposition.", a déclaré Samatha Power, chef de l'Agence américaine pour le développement international.

Les RSF, formées en 2013 pour écraser les rebelles qui combattaient le gouvernement d’Omar el-Béchir, comprenaient des membres des célèbres milices Janjaweed du Darfour, qui sont accusées d'avoir commis des crimes de guerre au cours d'un conflit qui a fait 300 000 morts, selon l'ONU.

En outre, le Soudan souhaite que les anciens rebelles - y compris ceux du Darfour, qui ont combattu à la fois les FSR et les forces régulières - rejoignent l'armée nationale dans le cadre d'un accord de paix historique conclu en octobre 2020.

Pour les Etats-Unis, l’armée soudanaise doit avoir un commandement unique et unifié. Sur le volet politique, Washington promet de soutenir financièrement les prochaines élections dans le pays.

" Il n'est jamais trop tôt pour commencer à préparer une élection. C'est pourquoi l'USAID contribuera également à hauteur de plus de 4 millions de dollars pour soutenir les processus électoraux et une commission électorale indépendante.", a annoncé Samatha Power.

Mardi, la directrice de l'USAID a annoncé l'octroi de 56 millions de dollars d'"aide vitale" au Soudan, ainsi que 4,3 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les élections du pays à la fin de la période de transition en 2024.