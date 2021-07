Covid-19 : l'Afrique du Sud intensifie sa campagne de vaccination

La vaccination contre la Covid-19 s’accélère en Afrique du Sud.

A Johannesburg, un drive-in a été installé sur un parking de la mosquée Houghton afin d’administrer le vaccin Johnson and Johnson à un maximum de personnes.

Depuis l’ouverture de cet emplacement en début de semaine, plus de 700 vaccins par jour ont été injectés.

Le site permet également de sensibiliser les personnes les plus craintives.

" C'était effrayant au début parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais ça a été rapide. Et je suis tellement soulagée de l'avoir eu que j'ai pu prier à ce sujet et être reconnaissante, parce que j'ai vu beaucoup de gens avoir des effets secondaires ou mourir. Je me suis donc dit que je devais prier et remercier Dieu, mais aussi prier pour les personnes qui offrent ce service." s'est confiéeTumi Sedumedi, habitant de Johannesburg.

Depuis le début du déploiement gouvernemental au milieu du mois de mai, la campagne de vaccination prend de l’ampleur et fait oublié son démarrage difficile lié au manque de doses de vaccin à disposition.

La province de Gauteng, qui comprend Johannesburg, enregistre aujourd’hui 660 sites de vaccination

"Nous avons constaté que la mosquée est un centre communautaire. Les gens sont à l'aise avec la mosquée. Ils la voient tous les jours, qu'ils viennent à la mosquée ou non. Mais ils passent aussi devant l'autoroute quotidiennement et ils voient la structure tous les jours avant de partir. Nous pouvons créer une installation qui n'est pas aussi clinique, comme si l'on se rendait à l'hôpital, mais qui est stérile. Et nous avons du personnel formé sur place où nous pouvons leur fournir le vaccin." a déclaréYaseen Theba, président de l'Association musulmane d'Afrique du Sud.

Selon le ministère de la Santé sud-africain, 7 504 373 de doses de vaccin ont été administrées jusqu'à présent dans tout le pays.

Parmi celles-ci, 190 832 ont été administrées vendredi.