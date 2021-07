Six militaires français retenus en Guinée Équatoriale

Six militaires français ont été arrêtés à Bata, leur hélicoptère ayant été immobilisé dans la seconde ville du pays après son atterrissage mercredi.

Jeudi, les autorités équato-guinéennes ont affirmé que l’appareil avait atterri sans autorisation. Malabo n’exclut pas une opération d’espionnage et une provocation de Paris.

Les autorités françaises par contre, avancent la thèse d’escale technique à Bata. L’équipage selon elles, disposait des autorisations nécessaires.

L’hélicoptère au cœur de cette tension diplomatique assurait la liaison Douala et Libreville.

Cet incident survient après la condamnation définitive en France de Teodorin Obiang, vice-président Équato-guinéen dans le cadre de l’affaire dite de ’' biens mal acquis '‘.

Le fils d'Obiang Nguema, 52 ans, avait été condamné par la cour d'appel de Paris en février 2020 à trois ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de tous ses biens saisis pour "blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance" entre 1997 et 2011. Il avait fait appel de cette décision.