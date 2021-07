Sénégal : ouverture de points de vaccination contre la Covid-19

Au Sénégal, les campagnes de sensibilisation à la vaccination contre le coronavirus s’intensifient

Malgré l’augmentation significative du nombre de malades atteints de la Covid-19, le gouvernement sénégalais redouble d’efforts pour faire basculer ces chiffres et pour accélérer le processus de vaccination.

"Nous avons eu une bonne campagne de sensibilisation. Au début, il y avait des gens qui donnaient de fausses informations mais quand on a constaté une augmentation des infections et des décès, les gens ont compris que seule la vaccination peut les sauver. Je les encourage (à se faire vacciner). A Médina (commune), nous avons un excellent taux (de vaccination). J'encourage les gens à se faire vacciner car c'est le seul remède qui peut nous aider contre cette maladie." a déclaré Bamba Fall, le maire de la commune de Médina à Dakar.

Pour lutter contre les fausses informations et les théories du complot, les responsables de ces campagnes n’hésitent pas à promouvoir la présence de points de vaccination locaux.

Ces derniers rendent en effet la vaccination plus accessible.

"Il est important de noter que cette stratégie, qui est une stratégie de proximité qui nous permet d'amener le vaccin près de la population, va nous permettre d'accélérer considérablement notre stratégie de vaccination. Parce que nous savons aujourd'hui que la pandémie gagne du terrain et que nous devons aller plus vite que la variante delta." a confié Abdoulaye Dious Sarr, le ministre sénégalais de la Santé et du Bien-être.

Une stratégie de proximité qui permettra à termes d’accélérer la livraison de nouvelles doses de vaccins , impossible tant que les stocks déjà acquis ne sont pas écoulés.