Côte d’Ivoire : face à face entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara

Le grand jour est arrivé pour la Côte d’Ivoire puisque c’est aujourd’hui qu’Alassane Ouattara va enfin rencontrer son prédécesseur Laurent Gbagbo. La rencontre est prévue à 17h, au palais présidentiel d’Abidjan la capitale.

Même si un premier contact entre les deux hommes avait été fait via téléphone au début du mois de juillet il n’y avait pas encore eu de face à face depuis l’acquittement et le retour au pays de Laurent Gbagbo 17 juin dernier."Rendez-vous de l'espoir ?" s'interrogeait le quotidien pro-gouvernement Fraternité Matin qui espère que la rencontre "ouvrira de nouvelles perspectives pour une paix durable".

Définitivement acquitté par la cour pénale internationale qui l’accusait de crimes de guerre, l’ancien président ns pas encore fait de déclaration officielle concernant son avenir politique.Néanmoins, de par ses activités et les différentes rencontres qu’il effectue notamment celle avec Henri Konan Bédié, ancien président, désormais grande figure de l'opposition, Laurent Gbagbo semble s’affirmer peu à peu comme un opposant politique de taille face à Alassane Ouattara.

La rencontre de ce mardi intervient 10 ans après une crise post-électorale considérable qui avait laissé les Ivoiriens endeuillés et divisés.

"Le simple fait de voir Ouattara et Gbagbo ensemble est perçu comme un acte d'apaisement et un image forte offerte aux Ivoiriens dans leur quête de paix et de réconciliation nationale", notait mardi le journal d'opposition Notre Voie.C'est pourquoi les retrouvailles tant attendues par le peuple, portent les espoirs d’un pays en quête de réconciliation, entre ces deux hommes qui jusqu’à présent, animent encore la scène politique ivoirienne.