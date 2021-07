Banque mondiale à Abidjan : relance économique et Covid-19 au menu

À Abidjan en Côte d’ivoire, 14 chefs d’Etats ont répondu présent ce jeudi à une conférence initiée par Alassane Ouattara et la Banque Mondiale. La rencontre s’articule autour d’un projet de relance économique. Pour venir en aide via des prêts et des subventions a taux zéro aux pays les plus touchées par la pandémie de coronavirus.

À l’occasion, un communiqué de la présidence ivoirienne affirme que 14 chefs d’États ont répondu présent à la conférence, le président du Rwanda Paul Kagamé, quant à lui, sera éventuellement présent via vidéo. Une opportunité pour les dirigeants, de renforcer leurs relations et d’aborder le sujet de la vaccination qui avance à petits pas sur le continent.

Lors de son allocution à l’hotel Ivoire où se tient la rencontre, Axel Van Trotsenburg, directeur général des opérations de la Banque mondiale a déclaré : "notre objectif est clair : 40 % de la population vaccinée d’ici la fin de l’année et 60 % d’ici le milieu de l’année prochaine. Actuellement, nous en sommes loin et l’Union africaine a négocié un accord avec Johnson & Johnson pour obtenir 400 millions de doses."

Même si le mot d’ordre a été donne les vaccins n’arriveront pas avant quelques mois. Alors que le variant Delta menace d’une nouvelle vague sur le continent, seulement 1% de la population est vacciné.

Il y a quelque jour, l’Afrique passait le cap des 6 millions de cas recensés, avec l’Afrique du sud en tête de ligne avec plus de 2.2 millions de cas selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.