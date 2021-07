Le gouvernent sud-africain confirme l'arrestation de Jacob Zuma

Jacob Zuma est bel et bien dans une cellule de ce centre de détention du Kwazulu natal. Le ministre sud-africain de la justice a confirmé jeudi l’incarcération de l’ex-président condamné à 15 mois de prison pour avoir snobé la justice de son pays.

"Je l'ai vu, il est dans un très bon état d'esprit et il a pris son petit-déjeuner, il prend ses médicaments. Et puis nous avons parlé et je lui ai également dit que je vais dire à la nation qu'il est ici dans cet établissement. Et il a dit que c'était important que le pays le sache. Il est donc de très bonne humeur.", a rassuré Ronald Lamola, ministre sud-africain de la justice.

Une sortie pour tenter de convaincre des sud-africains qui considéraient encore l’annonce de l’arrestation de l’ancien président comme une farce gouvernementale.

"Si nous avions voulu que l'ancien président séjourne dans un hôtel et dans une zone très privilégiée, nous l'aurions emmené à l'hôtel. À Carradine, sur la côte sud, où nous l'aurions emmené dans l'une de nos magnifiques maisons d'hôtes à couper le souffle su Cap Occidental, où l'on peut même voir la mer. Mais les politiques et la loi sur les services correctionnels sont claires. Il doit être incarcéré là où il est déclaré et dans un établissement correctionnel, en termes d'incarcération.", a précisé Ronald Lamola.

Et c’est au centre correctionnel d’Estcourt à 200 kilomètres de sa maison de Nkandla que Jacob Zuma, 79 ans a posé ses valises en attendant l’examen de son recours lundi. L’ex-président ayant demandé l’annulation de sa condamnation en raison de la pandémie de coronavirus et surtout de son âge avancé.