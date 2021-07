Développement urbain : l'Angola mise sur le métro de surface.

Le développement des mégapoles est un défi mondial. Les objectifs de développement durable ont été adoptés en 2015 par l’ensemble des États Membres de l’Organisation des Nations unies. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 définit un plan visant à réaliser ces objectifs.

Pour atteindre ces derniers, l'Angola envisage la construction d’un métro de surface à Luanda. Les travaux doivent débuter en 2022.

"Ce projet est une belle contribution à l’assainissement de la ville et à la qualité de vie des communautés. Du point de vue des infrastructures, cela apportera une touche d’innovation à Luanda et cela résoudra aussi le problème de la mobilité urbaine. Siemens a eu la préférence pour le partenariat technologique. Cela est supposé dans le protocole d'entente qui a déjà été signé entre les deux parties, mais nous devons identifier d'autres partenaires qui voudraient participer à ce consortium ou à cette entité spécifique qui sera ensuite celle qui gérera et exploitera le métro de surface de Luanda", explique Ricardo de Abreu, le ministre angolais des Transports.

Ce projet implique également la requalification urbaine, l'amélioration des conditions de vie et le macro-drainage de la ville de Luanda. Le coût de cette opération est estimé à environ 3,5 milliards de dollars. L'Allemagne pourrait être un partenaire clé.

"Luanda a besoin d'un système moderne de métro léger. C'est une ville immense qui compte aujourd'hui 8 millions d'habitants et qui en comptera 12 millions à la fin de cette décennie. Il est clair que le gouvernement allemand pourrait apporter son aide en fournissant des garanties pour assurer un financement viable de ce système", dit l'ambassadeur allemand en Angola, Dirk Lölke.

Selon le site Statista, le volume d'investissement dans ce système de mobilité représentera environ 40 milliards de dollars en Afrique d'ici 2025.