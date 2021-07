Afrique du Sud : mesures restrictives contre un variant Delta très offensif

L'Afrique du Sud subit de plein fouet une troisième vague de coronavirus provoquée par le variant Delta.

Dans l'hôpital Tshepong, dans le nord-ouest du pays, les infirmiers accusent le coup, les malades affluent en grand nombre. Pour aider les agents de santé, l'hôpital a fait appel à des psychologues.

Je me tiens ici, je me sens physiquement fatigué et émotionnellement aussi, parce que cette pandémie est vraiment difficile à vivre. Mais nous n'avons jamais vu de décès à ce rythme lâche, Dr Debi Moagi, médecin à l'hôpital Tshepong.

À l'échelle nationale, l'Institut national des maladies transmissibles a enregistré vendredi dernier plus de 24 270 nouveaux cas de Covid-19, un record quotidien. Dimanche, de nouvelles restrictions ont été adoptées la fermeture des écoles, allongement du couvre-feu, l'interdiction des rassemblements en intérieur ou en extérieur à l'exception des enterrements, avec un maximum de 50 personnes pouvant y assister - et interdiction de la vente d'alcool.

Nous essayons de nous soutenir mutuellement. Nous essayons de nous soutenir les uns les autres et nous devons le faire, on se dit oui, il faut qu'on se soutienne, je pense que cette situation nous affecte. Bien que l'hôpital nous offre des entretiens avec des psychologues. Et je souhaite parfois qu'ils puissent être ici chaque jour ajoute Onthatile Mmusi, infirmière à l'hôpital Tshepong.

En mars 2020, l'Afrique du Sud avait adopté l'un des confinements les plus stricts du monde pour essayer d'endiguer les vagues meurtrières de la pandémie. La campagne de vaccination a démarré avec difficultés en février, et seules 3,2 millions de personnes sont jusqu'à présent intégralement vaccinées, sur une population de 59 millions d'habitants.