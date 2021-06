Nigéria : 324 000 enfants ont trouvé la mort dans les attaques djihadistes selon l'ONU

Des centaines de milliers de personnes auraient perdu la vie dans les affrontements entre les forces nigérianes et les groupes djihadistes installés dans le Nord-est.

Un rapport des Nations unies dénommé Enquête sur les conséquences du conflit en terme de développement dans le nord-est du Nigeria révèle que 350 000 dont 324 000 enfants sont morts en 12 ans en raison du conflit en cours dans les Etats de Borno, Adamawa et Yobe.

Selon les chiffres régulièrement avancés par les institutions internationales, plus de 40 000 personnes ont été tuées dans les affrontements des douze années de ce conflit sanglant et plus de deux millions ont été forcées de quitter leur foyer. L’insécurité menace la sécurité alimentaire, mais aussi les conditions économiques et sanitaires dans les camps de déplacés.

Le rapport prévient que 1.1 million de personnes pourraient perdre la vie dans les dix prochaines années. Depuis son accession au pouvoir en 2015, le président Muhammadu Buhari est décrié pour sa gestion de la sécurité et sa promesse de débarrasser le pays de Boko Haram.