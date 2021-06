Côte d'Ivoire : les partisans de Gbagbo en liesse

A Abidjan, la capitale économique ivoirienne jeudi, des milliers de partisans de Laurent Gbagbo n’ont pas pu faire l’économie de leur joie. Et pour cause, leur leader est rentré au bercail après une décennie d’absence.

Ils avaient promis de l’accueillir en héros, tant l’attente a été longue. Pas facile donc pour ces hommes et femmes de contenir leur émotion.

Pour eux, c’est la fin d’une période triste et le début d’une ère nouvelle.

‘’Je suis très content, plutôt content, aujourd'hui Laurent Gbagbo est arrivé, c'est toute la Côte d'Ivoire qui s'est ressuscitée. Aujourd'hui on a vécu pendant 10 ans de terreur en Côte d'Ivoire. Le vrai président arrive en Côte d'Ivoire, tout le monde est content.", a déclaré Nestor Bahi, militant du parti de Laurent Gbagbo. Alexandrine, partisane de Laurent Gbagbo abonde dans le même sens. "Il est arrivé, c'est fini. Demain là, c'est férié. Il est rentré c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini, il est rentré. Demain là dormez bien, réveillez-vous et allons chez lui là-bas. On va fêter."

La police ivoirienne a eu du grain à moudre. Pour tenter de contenir les foules en liesse, elle a fait usage de gaz lacrymogène notamment dans le district de Yopougon, considéré comme acquis à l’ex-président ivoirien.