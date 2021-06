Les Etats-Unis soutiennent la transition énergétique en Egypte. Washington promet d’augmenter l’enveloppe destinée à aider le Caire à passer au solaire et à s’éloigner donc des combustibles fossiles.

Promesse faite mercredi par John Kerry dans la capitale égyptienne. L’envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat justifie cette décision par les opportunités en la matière.

"L'Égypte a la chance d'être le premier pays au monde pour l'opportunité de l'énergie solaire renouvelable. Donc, ce que nous voulons faire, c'est travailler. Le président Biden a décidé que nous allions augmenter notre financement pour l'adaptation et tripler notre financement pour la résilience, mais que nous voulions travailler en étroite collaboration avec les pays, en particulier avec un pays comme l'Égypte, où nous avons la capacité de passer plus rapidement aux énergies alternatives et renouvelables. Il existe de grandes opportunités économiques dans ce domaine. C'est la création d'emplois, c'est l'opportunité d'une meilleure santé, d'un air plus pur, d'une plus grande sécurité, donc nous ne voyons pas d'inconvénient ici. Nous voyons la possibilité de construire un avenir plus fort et meilleur, de créer des emplois pour nos citoyens, d'avoir un air plus pur à respirer et de pouvoir passer à la nouvelle économie énergétique.’’, a souligné John Kerry, l’envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat.

La communauté internationale vise à maintenir la hausse des températures mondiales en dessous de 1, 5 degrés. Le sujet sera d’ailleurs au centre du sommet sur le climat prévu en Ecosse en novembre.