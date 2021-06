Le Pape François appelle à l'acheminement de l'aide au Tigré

Le pape François a demandé dimanche, que l'aide humanitaire soit acheminée aux habitants de la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, en proie à la guerre depuis novembre 2020.

L’armée éthiopienne et érythréenne, engagées dans des combats contre les rebelles du TPLF bloqueraient l’acheminement de nourriture et d’autres produits essentiels.

Le souverain pontife a déclaré qu’il pensait aux habitants du Tigré qui ont été "frappés par une grave crise humanitaire qui a exposé les plus pauvres à la famine". Tout en demandant la fin des combats dans la région.

‘’Je suis particulièrement proche des habitants de la région du Tigré, en Éthiopie, frappée par une grave crise humanitaire qui a exposé les plus pauvres à la famine. Aujourd'hui, il y a la famine. Il y a la faim. Prions ensemble pour que les violences cessent immédiatement et pour que l'aide alimentaire et les soins de santé soient garantis et que l'harmonie sociale revienne.", a souligné François.

Selon les Nations unies et les organisations humanitaires, plus de 350 000 personnes souffrent de la famine au Tigré, alors que des millions d'autres sont menacées.

Le pape a également rappelé la récente Journée mondiale contre le travail des enfants, affirmant qu'il n'était pas possible de détourner le regard de "l'exploitation des enfants, privés du droit de jouer, d'étudier et de rêver."