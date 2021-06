La Tanzanie en route vers une campagne de vaccination?

Après avoir été un des pays les plus récalcitrant aux vaccins sous l'administration du défunt président John Magufuli, le pays d'Afrique de l'Est pourrait bien encore un peu plus marquer le rapprochement avec la communauté scientifique internationale.

Vendredi dernier, une équipe d'experts médicaux a rendu à la Présidente Samia Suluhu Hassan un rapport sur la mise en place de vaccination. Un geste d'autant plus symbolique, que la présidente avait déjà reçu les conclusions d'experts dans le domaine de la santé il y a un mois. Un comité spécial créé par la nouvelle présidente tanzanienne lui avait alors présenté un rapport sur la situation du pays face à la Covid-19.

Le quotidien tanzanien The Citizen affirme, entre autres, que l'équipe menée par le Professeur Said Aboud aurait recommandé la vaccination volontaire ainsi que la reprise de la publication de statistiques liées à la pandémie de Covid-19, comme les chiffres de contaminations journalières, mais aussi des propositions pour des stratégies de vaccinations.

"Le comité a conseillé différents moyens de mobiliser des ressources financières provenant du budget et d'autres parties prenantes, notamment les organisations internationales et le secteur privé", a déclaré la présidence dans un communiqué signé par le porte-parole de la présidence, Gerson Msigwa. "Les fonds seront utilisé pour financer de l'équipement médical, des formations et des vaccins" a t-il ajouté.

La présentation de ce rapport intervient au lendemain de l'intervention du président de l'île semi-autonome de Zanzibar, Hussein Mwinyi, qui a affirmé au Dr Tigest Ketsela Mengestu, représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tanzanie, que l'archipel était prêt à recevoir une aide à la vaccination contre la Covid-19, ainsi que d'autres dons pour lutter contre la pandémie.

Si cet élan vers la vaccination venait à se concrétiser, celui-ci marquerait encore un peu plus le véritable demi-tour sur la question des vaccins effectué par la président tanzanienne Samia Suluhu Hassan depuis son arrivée au pouvoir le 19 mars 2021.

Contrairement à son prédécesseur John Magufuli qui clamait que les prières avaient permis de libérer le pays de la Covid-19, Samia Suluhu Hassan a, de son côté, affirmé qu'il n'était "pas bon d'ignorer" le virus.

Depuis avril 2020, le pays d'Afrique de l'Est n'a pas publié de chiffres concernant l'évolution de la pandémie, le chiffre des contaminations restant bloqué sur 509.