Rugby : huit nouveaux dans le groupe sud-africain pour affronter les Lions

Huit nouveaux venus et la quasi-totalité des champions du monde 2019 figurent dans le groupe élargi de l'Afrique du Sud pour affronter la Géorgie puis les Lions britanniques et irlandais cet été, a annoncé samedi la fédération sud-africaine de rugby.

Parmi les champions du monde 2019, seuls les retraités Tendai Mtawarira, François Louw et Schalk Brits, ainsi que Warrick Gelant, blessé, sont absents de la sélection effectuée par le sélectionneur Jacques Nienaber.

Trois joueurs qui évoluent en Europe pourraient honorer à l'occasion de ces rencontres leur première cape avec les Springboks : les deuxième ligne Jasper Wiese (Leicester) et Nicolaas Janse van Rensburg (Montpellier) et le talonneur de Bordeaux-Bègles Joseph Dweba.

Outre Janse van Rensburg et Dweba, six autres joueurs de Top 14 ont été sélectionnés, parmi lesquels l'ailier vedette de Toulouse Cheslin Kolbe et le deuxième ligne de Toulon Eben Etzebeth.

Les Springboks recevront la Géorgie les 2 et 9 juillet, puis affronteront les Lions, sélection qui regroupe les meilleurs joueurs écossais, gallois, irlandais et anglais, les 24 juillet et 7 août à Johannesbourg et le 31 juillet au Cap.

En raison de la pandémie de Covid-19, il s'agira des premières rencontres des Springboks depuis novembre 2019 et leur victoire face à l'Angleterre en finale de la Coupe du monde au Japon.