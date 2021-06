Sénégal: les gendarmes reprennent "l'as de l'évasion"

Le détenu sénégalais surnommé "l'as de l'évasion" a été arrêté jeudi dans l'est du pays quatre jours après avoir soigné sa réputation en s'échappant de la zone de haute sécurité d'une prison de Dakar, a indiqué la gendarmerie.

Celui auquel la presse locale attribue une douzaine d'évasions à l'âge d'environ 32 ans "a été arrêté aujourd'hui par les éléments de la gendarmerie à Moussala, à 30 km de Tambacounda", principale ville de l'est du Sénégal, a dit à l'AFP un porte-parole de la gendarmerie.

Baye Modou Fall, surnommé "Boy djinné" (le jeune djinn ou le jeune génie), sera transféré à Dakar sous escorte du Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, unité d'élite, a-t-il dit.

Baye Modou Fall, accusé de délits graves, a fait sensation et causé l'embarras de ses gardiens en se faisant la belle dans la nuit de samedi à dimanche. Le nombre de 12 évasions à son actif n'a pas été confirmé à l'AFP par l'administration pénitentiaire.

L'intéressé lui-même ne s'est pas prononcé mais a soigné son renom en apparaissant lundi soir dans un long entretien accordé à une chaîne de télévision privée, iTV.

Il y disait avoir mis les bouts sans complice, mais à l'ancienne, en défonçant une grille d'aération, sortant à l'aide d'une corde et escaladant un mur.

"Je fais partie des détenus qui ont passé le plus de temps en prison au Sénégal. Depuis le 24 juillet 2013, je suis derrière les barreaux et ils ne veulent pas me libérer", disait-il pour se justifier.

Le Sénégal est régulièrement montré du doigt pour la durée des détentions sans jugement.

Le directeur de la prison a été limogé et quatre gardiens arrêtés, a dit mercredi un responsable de l'administration.