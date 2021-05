Maroc : des nouvelles des neuf bébés issus d'une grossesse multiple

Que devient la jeune Malienne de 25 ans et ses neuf bébés accouchés il y a quelques semaines ?

Ils vont bien, selon le personnel de cette clinique de Casablanca ou la mère et ses nouveau-nés sont pris en charge. Mais du fait de leur faible poids, ils devraient rester plusieurs mois dans le service de réanimation. À leur naissance, les 5 filles et 4 garçons étaient minuscules : ils pesaient chacun entre 500 grammes et 1 kilo.

"Il n'y a pas que moi, toutes les infirmières et aides ici ont vécu pas à pas avec ces bébés, comme si nous étions leurs mères. Si un bébé a un problème, cela nous dérange, et toute l'équipe est heureuse quand les bébés se sentent bien. La joie se manifeste sur nos visages. Et nous parlons et nous rions aussi avec ces bébés comme s'ils étaient des adultes", explique Soumaya Arquoubi, une des infirmières de la clinique.

Lors de son accouchement, la jeune maman était assistée par 10 médecins et 25 employés para-médicaux. Aujourd’hui, une équipe médicale continuent de prendre soin d’elle et de ses nouveaux-nés. Ce genre de naissance est très rare et pour l’instant, on ne sait pas encore s’il s’agit d’un record mondial.