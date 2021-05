Covid-19 : vers un déconfinement graduel en Tunisie

Les autorités tunisiennes prévoient de rouvrir l'économie la semaine prochaine alors que la population s'oppose aux restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Les hôpitaux du pays se battent pour trouver suffisamment d'oxygène pour traiter un nombre toujours élevé de patients atteints du virus.

La semaine dernière, la Tunisie a fermé ses magasins et restaurants, et a interdit tous les événements sportifs et culturels alors que le Premier ministre Hichem Mechichi mettait en garde contre le risque d'effondrement du système de santé. Les lieux de culte ont également été fermées - y compris pour la fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du mois sacré du ramadan.

Mais alors que le pays enregistre actuellement le plus grand nombre de nouveaux décès liés à Covid-19 par habitant en Afrique, la population est frustrée et certains propriétaires de petites entreprises défient les mesures de restrictions. Le gouvernement a annoncé mercredi soir qu'il poursuivrait les plans de réouverture à partir du 16 mai et a promis de nouvelles aides aux entreprises et aux personnes en situation de précarité.

Un couvre-feu national, qui commence actuellement à 19 h, sera repoussé à 22 h à partir de dimanche, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement, Hasna Ben Slimane. Les mosquées, les restaurants et les écoles rouvriront leurs portes s'ils respectent les autres mesures de protection. Les touristes devront toujours se soumettre à une quarantaine à leur arrivée. Dans une allocution télévisée, le Premier ministre Hichem Mechichi a promis des prêts sans intérêt aux petites entreprises et aux jeunes entrepreneurs, entre autres aides.

Des dizaines de personnes atteintes de la Covid-19 meurent chaque jour. Plus de 11 600 sont décédées dans ce pays qui compte 11 millions d'habitants. La Tunisie affiche actuellement le taux de mortalité quotidienne par habitant le plus élevé d'Afrique et l'un des taux de mortalité globaux les plus élevés de la région.

Les hôpitaux tunisiens manquent d'oxygène, la demande ayant été multipliée par sept depuis la pandémie, a déclaré la semaine dernière le ministre de la santé, Faouzi Mehdi. L'Algérie voisine a récemment livré un approvisionnement en oxygène à la Tunisie, ainsi que d'autres expéditions en provenance d'Europe.