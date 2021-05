Sénégal : le Teqball en quête d’une place dans le paysage sportif

Pour beaucoup, c’est une grande découverte. Le Teqball est en quête d’une place dans le paysage sportif sénégalais. Mélange de football et de tennis de table, cette discipline attire de plus en plus d’adeptes.

Mame Cheikh Fam est aujourd’hui le porte drapeau de ce sport introduit au Sénégal en 2019. Le jeune homme est footballeur à la base, une qualité essentielle pour réussir au Teqball.

« Pour l’instant, je me trouve bien dans le Teqball parce qu’il m’a apporté beaucoup de choses. C’est grâce au Teqball que les gens me connaissent. Pour l’instant, je me sens comme un joueur professionnel de Teqball. Chaque jour je rêve de représenter le Sénégal à la Coupe du monde et pourquoi pas continuer ma carrière là-bas ».

Pourtant les règles du Teqball sont totalement différentes de celle du football. Il se dispute en single ou en double avec des joueurs placés à chaque côté d’une table incurvée. Mais aucun n’a le droit de toucher la balle plus de trois fois. Celle-ci doit être envoyée de l’autre côté de la table en moins de trois touches et pas avec la même partie du corps. Mais peut-il réellement bousculer le football ? Pour ses dirigeants, il n’y a aucun doute.

« C’est une question qui revient souvent mais j’ai tendance à répondre oui, absolument. Vous savez, moi, je suis acteur du football depuis plusieurs années et je sais que c’est très difficile de percer dans cette discipline vu que la demande est relativement beaucoup plus forte que l’offre, on va dire. Et aujourd’hui, ces jeunes qui ne peuvent pas percer dans le foot ont une opportunité de pouvoir développer leur potentiel au niveau du teqball. Aujourd’hui, on a une cinquantaine de clubs affiliés, répartis dans neuf régions du Sénégal et ça joue partout. Ce qui fait que le développement est fulgurant, les joueurs continuent de venir, les clubs continuent de s’affilier et on pense que ça va concurrencer le foot très bientôt inchallah » Modou Guèye Seck, vice-président du développement du Teqball.

Une folie diront certains. Mais qui veut atteindre les étoiles vise d’abord la lune. En attendant, place aux championnats nationaux. Un rendez-vous de prestige pour Mame Cheikh Fam et compagnie. Enjeu ? Deux places pour le Mondial en double et en single. Et comme la saison dernière, la star de Jappo teqball club sort encore du lot.

« L’année dernière, je devais représenter le Sénégal au Mondial mais faute de visa, ça n’a pas été fait. Mais je n’ai pas baissé les bras. Je me suis dit pourquoi ne pas continuer de travailler. Depuis lors, c’était ça mon objectif : travailler pour représenter le Sénégal au niveau international. Et pourquoi pas amener un trophée ici au Sénégal », Mame Cheick Fam.

Et le Teqball sénégalais n’attend que ça pour se hisser aussi haut que son champion.