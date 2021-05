Ghana : des églises font le pari du numérique en temps de Covid-19

Au Ghana, la pandémie de coronavirus a changé la pratique des églises. Elles sont de plus en nombreuses a faire le pari du numérique. Depuis plus d’un an, les croyants sont priés de se désinfecter les mains à l’entrée des établissements religieux, de garder leur masque durant la messe et de respecter une distanciation sociale d’un mètre entre les fidèles.

C'est pour rassurer ces fidèles inquiets que le révérend Kofi Oduro Agyeman-Prempeh a inscrit son établissement sur la plateforme Asoriba, une application de mise en relation entre les fidèles et leur église. Quelque 2 500 établissements religieux sont inscrits sur cette plateforme.

"La Covid-19 est venu nous réveiller. C'était le moment de mettre en œuvre des solutions numériques. Les gens n'auront plus besoin de se rassembler dans un bâtiment pour pratiquer leur culte. Ils voudront peut-être le faire depuis leur domicile. Nous avons besoin de solutions pour que cela se produise", déclare Saviour Kwaku Dzage, cofondateur d'Asoriba. Depuis 2015, la plateforme aide les pasteurs à organiser leurs événements. Avec l'arrivée de la Covid-19, les inscriptions ont bondi de 30 %.

Avant la pandémie, les enterrements ghanéens étaient célèbres pour leurs ceremonies fastueuses. Avec le confinement, ils sont limités à 25 personnes. Certaines paroisses ont choisi de streamer le service funéraire. "Vous pouvez présenter vos condoléances à vos proches en ligne. Vous pouvez même offrir une rose en ligne. Ils se rendent compte que toutes ces choses dont nous avons besoin pour pouvoir organiser physiquement un service funéraire unique peuvent aussi être faites en ligne", avance Bannister Tay, responsable des opérations chez Transitions Funeral Services.

Pays de plus de 30 millions d'habitants, le Ghana a recensé 93 000 cas de Covid-19, pour moins de 800 décès.