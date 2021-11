La révolution numérique créatrice d'emplois en Afrique

L'importance de la transformation numérique dans la création d'emplois de qualité et la relance économique des pays africains post-pandémie : tel est l'axe principal du rapport " Dynamiques de développement en Afrique 2021 ".

Fruit d'un partenariat entre l'Union africaine et le Centre de développement de l'OCDE, l'édition portugaise de ce rapport- financée par l'Institut Camões - a été présentée ce mercredi au siège de la CPLP (Communauté des pays de langue portugaise) à Lisbonne.

"Le rapport qui est lancé aujourd'hui dans sa version portugaise nous indique que le secteur numérique est en plein essor en Afrique et que cette dynamique signifie une opportunité pour les gouvernements d'aider à démarrer un nouveau cycle de croissance après la crise de Covid-19." a expliqué Armindo de Brito Fernandes, directeur général de la Communauté des pays de langue portugaise.

La pandémie a stimulé la demande de solutions numériques dans les pays africains lusophones et le reste du continent africain, mais elle a aussi accentué les inégalités, comme le souligne le directeur du Centre de développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique.

"Covid-19 donne un coup de fouet à la transformation numérique de l'Afrique. [...] En incitant les gens à chercher des solutions à distance en cas de blocage, la crise Covid-19 accélère en fait la transformation numérique. [...] Mais malheureusement, elle a aussi creusé les inégalités au sein des sociétés africaines et empêché le partage équitable des bénéfices de cette révolution." a déclaré Ragnheidur Elín Árnadóttir, directrice du Centre de développement de l'OCDE.

En plus de faire le point sur l'impact de la crise sur le continent africain, le rapport propose des recommandations aux gouvernements et entreprises africaines sur les politiques publiques et le partage des bonnes pratiques pour stimuler la reprise et la création d'emplois.