Football : Rolland Courbis favori pour entraîner la RDC

Rolland Courbis est en tête de liste pour diriger la sélection de la République démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris samedi auprès du ministre des Sports de RDC, Serge Konde, et de l'intéressé.

"La fédération congolaise de football (Fecofa) a auditionné une cinquantaine de candidatures et Rolland Courbis est l'entraîneur qu'elle a choisi. Dans un très bref délai nous allons rentrer dans les démarches pour le faire venir", a expliqué à l'AFP Serge Konde, ministre des Sports et des Loisirs de RDC.

Roland Courbis est arrivé en tête de cette consultation devant Sébastien Migné, ex-sélectionneur du Congo, du Kenya et de la Guinée Équatoriale. "Il faut qu'on se rencontre et qu'on discute, et je ne suis pas libre, je suis sous contrat avec RMC/BFM, et j'ai toujours été correct vis-à-vis de mes employeurs", a expliqué Rolland Courbis.

"Mon nom est sorti en tête dans les réunions, ça me fait très plaisir qu'on pense à moi, mais rien n'est signé encore", a ajouté l'entraîneur, qui a précisé avoir été déjà en contact avec la RDC avant la pandémie. Roland Courbis, 67 ans, ex-entraîneur notamment de Bordeaux, Marseille ou Montpellier, a déjà dirigé l'équipe du Niger à la CAN-2012 et l'USM Alger.