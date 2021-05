Couvre-feu à Tunis, place aux cyclistes

C’est une scène inhabituelle dans les rues de Tunis. Depuis le mois d’avril, la capitale tunisienne est interdite aux véhicules à moteur entre 19 h et 5 h, alors que le couvre-feu n’entre en vigueur qu’à 22h. De quoi laisser le champ libre aux cyclistes qui peuvent s’adonner à des balades nocturnes en toute liberté.

Chaque soir après la rupture du jeûne, une cohorte de cyclistes se déploie dans les rues de Tunis. Pendant ce ramadan, les amateurs de vélo profitent du couvre-feu précoce imposé aux voitures, qui leur laisse la voie libre. Des dizaines d'amoureux de la petite reine répondent ainsi à l'appel de l'association Velorution.

"C'est une sensation formidable. Avec la route libre, on peut rouler vite et se sentir en sécurité. C'est sûr, il n'y a pas de voitures qui vous suivent. Vous pouvez rouler en toute sécurité sur la route", déclare Oussama Mraidi, un cycliste de 25 ans. "C'est quelque chose d'autre. Le goût est différent. La route est à nous, on en profite", confie Amina Hamdani.

Au programme des balades, déambuler sur l’avenue Bourguiba, le tour de la place de l’Horloge, le quartier central Lafayette ou encore le rond-point de la place Pasteur. Le circuit s'achève après un passage par Bab Saadoun et Bab El Khadra, d'autres portes entourant le vieux Tunis. Velorution souhaite par cela promouvoir la pratique du vélo, comme moyen de transport alternatif.

Les balades nocturnes du ramadan ont séduit au-delà de Tunis, dans la ville de Jendouba, chef-lieu d'une zone rurale du nord-ouest et dans la station balnéaire de Sousse (centre-est)."Nous encourageons les gens à utiliser le vélo tout le temps et pour tous les déplacements. Nous les encourageons à l'utiliser pendant les heures où les voitures sont interdites entre 19h et 22h", déclare Mehdi Zaiem, membre de Velorution

Depuis le début de la pandémie, la Tunisie a recensé 311 000 cas de Covid-19, pour plus de 10 800 décès. Pour les membres de Velorution, enfourcher sa bicyclette permettrait donc d’éviter la promiscuité des transports en commun.