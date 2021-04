Burundi : la difficile réintégration des réfugiés

Plusieurs réfugiés burundais décident volontairement de regagner leur pays afin d’expérimenter une nouvelle vie. Mais leur retour est souvent perçu comme un saut dans inconnu, faute de mesures d'accompagnement appropriées.

Donatien a fui le Burundi avec sa famille en 2016. Cinq après, il est de retour dans son pays avec sa femme et ses trois enfants. Comme la majorité des burundais qui rentrent volontairement au bercail après des années d’exil, commence pour Donatien le difficile combat de la réinsertion sur tous les plans.

‘’ La première chose à faire est de parler aux parents, aux amis et aux voisins qui sont restés, afin que nous puissions savoir quels sont les progrès réalisés jusqu'à présent dans notre communauté. Nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé quand nous sommes partis, nous aimerions savoir ce qui se passe. Deuxièmement, nous devons savoir comment nous allons survivre au quotidien car nous sommes de retour, et nous voulons utiliser nos forces pour travailler dur et renvoyer nos enfants à l'école.", affirme ce désormais ex-réfugiés burundais.

Depuis 2017, au moins 145 000 réfugiés burundais ont choisi le chemin de retour. Ils viennent de la RDC, de la Tanzanie et du Rwanda. Chaque semaine 2 000 d'entre eux rentrent de ces pays. Depuis plus de 25 000 sont regagné leur terre ces derniers mois.

"Ce qui est maintenant très important, c'est que ceux qui retournent au Burundi s'assurent que leur retour est durable, qu'ils sont en sécurité, qu'ils peuvent avoir accès aux emplois, aux services. J'ai vu des enfants qui ne sont pas allés à l'école depuis un certain temps, il sera donc important qu'une fois de retour chez eux, ils puissent avoir accès à tout cela.", explique Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Le plan d’aide de ces anciens exilés établit par le HCR en février s’élève à plus de 104 millions de dollars. Moins de 10 % des fonds ont été dégagés.