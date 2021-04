Angola : les ordures ménagères encombrent Luanda

Dans la ville de Luanda, des tas d'immondices ont fait leur apparition sur les principales artères de la capitale angolaise. Les conséquences d'un conflit qui dure depuis des mois entre les entreprises de nettoyage et le gouvernement provincial.

La ville de Luanda doit plus de 200 millions de Kwanzas à ses compagnies, soit un peu plus de 300 000 dollars américains. L'affaire fait grand bruit, dans le pays, la ministre des Finances, Vera Daves, promet une prise en main de la situation : "La gestion de ce processus de transition nous a conduits à ce que nous vivons actuellement, il faut de grandes responsabilités en termes de déchets solides et éviter un risque de crise de santé publique."

Une équipe multisectorielle a été mise en place pour soutenir le gouvernement provincial dans la résolution du problème des ordures à Luanda. Dans la ville capitale, la situation s'est aggravée avec les récentes pluies abondantes. De nombreux citoyens invitent les autorités à l'action.

"L'impact est toujours négatif, pour notre communauté, si vous regardez, vous verrez parfaitement qu'il y a plusieurs foyers d'ordures. Ce foyer d'ordures est l'endroit où les enfants jouent. Tous les jours, ils ramassent les ordures", explique un Afonso Mutuboi, le président du quartier de Talatona.

Plusieurs responsables ont pris part à une conférence de presse de la création de l'équipe multisectorielle. Cet organe devrait aider le gouvernement provincial à trouver des solutions immédiates à la gestion des ordures ménagères. De nouvelles compagnies de nettoyage ont été recrutées, pour aider à débarrasser la ville de ses déchets qui l'encombrent.

_"Il y a des entreprises qui ont été recrutées dans le cadre d'un appel d'offres public. Elles existent depuis relativement peu de temps, elles fonctionnent depuis le 1er avril. Cependant, parce qu'il y a eu une accumulation de déchets solides à divers endroits au niveau des municipalités, cette équipe et ces entreprises ont été invitées à les soutenir", s_ouligne Joana Lina, gouverneur de Luanda.

En attendant, déjà à Luanda, des initiatives privées d'opérations de nettoyage s'étendent à toute la capitale, les entreprises privées sont invitées à participer.