Tchad : la France apporte son soutien à Mahamat Déby

À peine installé dans ses fonctions de nouveau président de la République du Tchad suite à la mort de son père, le général de corps d'armée Mahamat Déby, a reçu l'ambassadeur de France, Bertrand Cochery.

Le chef de la diplomatie française, a affirmé le soutien de son pays aux militaires rassemblés au sein du Conseil militaire de transition.

Nous sommes aux côtés du peuple tchadien depuis longtemps et nous resterons à ses côtés pendant cette période de transition. Nous avons eu un échange avec le président du Conseil militaire de transition sur les enjeux de la période à venir, sur la question sécuritaire et aussi sur le signal fort qu'il faut envoyer sur la dimension civile du gouvernement qui va conduire cette période de transition vers la sortie et de nouvelles élections explique Bertrand Cochery.

Après avoir dissous l'Assemblée nationale et le gouvernement, le Conseil Militaire de Transition au pouvoir promet des élections dans 18 mois. Pendant ce temps, la Commission nationale des droits de l’Homme appelle appelle au calme : _dans de telles circonstances il faut que les Tchadiens sachent faire preuve d’encore plus de sérénité, de calme et envisager leur avenir que dans la paix, la concorde et l’unité nationale souligne le président de la CNDH, Djidda Oumar Mahamat.._

De leur côté, les partis de l'opposition tchadienne ont prévenu la France qu'aucune ingérence ne serait tolérée : les partis politiques mettent en garde les autorités françaises notamment le président français Emmanuel Macron, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et les généraux de l'armée française de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures du Tchad, a précisé Mahamat Bichara, porte-parole de la coalition des partis contestataires.