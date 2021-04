Kenya : fin de l'opération de sauvetage des girafes

La dernière girafe, prise au piège sur le Lac de Baringo a été sauvée par les équipes de la Kenya Wildlife service lundi. Ce transfert a clore l'opération démarrée en décembre 2020.

Cette opération délicate de sauvetage de ses mammifères a duré presqu'une année. Au total, neuf girafes ont été transférées vers une réserve naturelle. Le Kenya abrite 800 des 3 000 girafes de Rothschild que compte tout le continent. Ces espèces sont menacées par la perte de leur habitat naturel et le braconnage pour la viande de gibier.

_L'année dernière, nous avons effectué notre premier transfèrement, c'était le 3 décembre 2020. Cela a été un processus de cinq mois, et je suis heureuse qu'aujourd'hui nous ayons terminé le transfert des neuf girafes avec succès s'est réjoui _Reby Sebei, de l'équipe de Ruko Commnity

Cette espèce rare de girafe a été introduite dans une réserve dans le nord-ouest du comté kényan de Baringo en 2011 pour améliorer sa survie dans un habitat naturel. KWS, en partenariat avec Northern Rangeland Trust, Save Giraffes Now et Ruko Community Wildlife Conservancy, a entamé début décembre 2020 le transfert de Asiwa et Pasaka de l'île Longicharo sur le lac Baringo vers le continent.

Nous avons un sanctuaire de 17 kilomètres carrés, c'est un espace plus grand pour les neuf girafes. Nous pensons que les girafes vont se multiplier d'ici deux ou trois ans. Nous pouvons voir la première girafe qui a été transférée le 3 décembre, vous pouvez constater de très grands changements en termes de son état physique, de santé et d'apparence.