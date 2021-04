La mort du Cardinal Christian Tumi émeut le Cameroun

Le Cardinal, fervent avocat de la paix dans la crise anglophone au Cameroun, est décédé à l'âge de 91 ans ce samedi.

La nouvelle a bouleversé le pays tout entier. Samedi matin, des millions de Camerounais ont appris avec choc la mort du Cardinal émérite Christian Tumi. Âgé de 91 ans, l'archevêque à la retraite est décédé des suites d'une maladie dans une clinique de la capitale économique Douala.

Pour de nombreux catholiques, Christian Tumi était l'homme qui a dédié plus de 40 ans à la paroisse. Mais pour les Camerounais, l'archevêque à la retraite était surtout un fervent défenseur de la paix dans la crise du Cameroun anglophone.

Depuis sa retraite en 2009, le Cardinal Christian Tumi s'était battu pour mettre en valeur un processus de dialogue entre le gouvernement, les séparatistes, les acteurs politiques et les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays.

"Cet homme avait la capacité de tirer le meilleur des gens, c’était quelqu’un d’extrêmement diplomate. Il l’a prouvé à maintes reprises et dans les contributions qu’il faisait dans les crises qui sévissent actuellement dans les deux régions anglophones", explique Cedric Ndzi, un fidèle chrétien venu témoigner de son admiration.

A l'annonce de son décès, l'esplanade de la Cathédrale de Douala s'est remplie de personnes venue rendre hommage au message de paix porté par le Cardinal. "Les souvenirs que moi je garde particulièrement du Cardinal c’est le fait qu’il a eu de beaucoup intervenir pour la paix dans ce pays", affirme Kondjoua Jaccque Daniel, présent devant la Cathédrale.

Paul Ngatsi, un proche du Cardinal évoque la perte d'un ami cher. "Je peux vous le dire c’est vraiment un Saint Homme. Moi je l’ai connu j’ai beaucoup discuté avec lui, on se rendait régulièrement visite car on se connait très bien, c’est un homme très attachant et beaucoup épris de paix pour son pays".

Natif de Kikaikelaki, dans la banlieue de la ville du Cameroun anglophone de Kumbo, Christian Tumi n'a jamais oublié ses racines. Une vie passée à servir l'Eglise et à travailler à la paix. C'est le souvenir que le Cardinal Christian Tumi laissera aux camerounais.