Niger : discours d’investiture axé sur la sécurité

Pour son discours d’investiture, le nouveau président du Niger Mohamed Bazoum a choisi l’angle sécuritaire.

Depuis le début de l’année les attaques djihadistes ont fait de nombreuses victimes parmi les civils. Le pays est en proie à différents groupes terroristes : Boko Haram a l’est près de sa frontière avec le Nigeria, et des groupes proches de l’Etat Islamique et Al Qaida à l’ouest près de sa frontière avec le Mali.

"Pendant longtemps les criminels embrigadés dans l'état islamique dans le grand Sahara et UGS, affiliés à Daesh, ne s'attaquaient quasi exclusivement qu'aux forces de défense et de sécurité, mais depuis un certain temps, ils ont commencé à s'en prendre aux chefs de village puis progressivement aux civils de façon indiscriminée. Depuis janvier dernier, ils se livrent à des massacres de civils innocents à grande échelle commettant à l'occasion de vrais crimes de guerre’’, a déclaré le nouveau président nigérien.