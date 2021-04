Le coût du blocus du Canal de Suez pour les entreprises [Business Africa]

Dans ce numéro de Business Africa, nous évoquons les conséquences de l’échouement de l’Ever Given dans le Canal de Suez sur le transport maritime de marchandises. Sont aussi abordées les perspectives optimises de la BAD concernant la croissance dans les pays africains. Enfin, un focus sur l’impact du changement climatique sur la production de café arabica au Kenya.

Le blocage du Canal de Suez par le porte-conteneurs Ever Given a tenu le monde en haleine pendant près d’une semaine. Les coûts quotidiens s'accumulant, certaines entreprises ont dû réacheminer les navires, signifiant plusieurs jours supplémentaires d’acheminement, de carburant et d'autres coûts pour plus de 360 navires. On estime que des marchandises d'une valeur de 9,6 milliards de dollars sont retardées. À elle seule, l'Égypte a perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour, environ 12 % du commerce mondial transitant par le Canal de Suez.

Cet arrêt a entraîné une fluctuation des prix du pétrole. Le jeudi 25 mars, le prix de l'or noir a perdu environ 4%, avant de repartir et de clôturer en hausse le lendemain. Avec la libération de l'Ever Given lundi, les prix mondiaux du pétrole se sont détendus. Pour les analystes, cette fluctuation est loin d'être inquiétante. Malgré les retards de livraison de pétrole brut, les stocks sont encore suffisamment importants pour absorber l'impact selon Toril Bosoni, chef de la division du marché pétrolier à l'Agence internationale de l'énergie.

"Cette perturbation intervient à un moment où le marché pétrolier se remet encore de la pandémie. Les stocks de pétrole ont diminué, mais ils sont encore relativement abondants. Dans toutes les régions de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les stocks de pétrole sont supérieurs aux niveaux d'il y a un an. Je pense donc que le marché est assez confiant dans sa capacité à absorber les perturbations pour un certain temps encore", déclare-t-elle.

Les efforts pour libérer l'Ever Given ont pris près d'une semaine, entraînant des retards coûteux pour les compagnies maritimes déjà confrontées aux répercussions de la pandémie de coronavirus. Le prix du transport maritime des produits pétroliers a déjà presque doublé. "Comme je l'ai dit, nous ne perdons pas l'approvisionnement en pétrole, mais les navires pétroliers seront immobilisés plus longtemps s'ils doivent faire le tour. Il faut environ deux semaines de plus pour faire le tour du Cap de Bonne Espérance\_, donc les pétroliers seront immobilisés plus longtemps pour transporter le pétrole du point A au point B, ce qui augmente les taux de fret, etc"_, avance Toril Bosoni.

Selon les données de Refinitiv, fournisseur mondial de données sur les marchés financiers et les infrastructures, l'Égypte, qui considère le Canal de Suez comme une source cruciale de revenus, a perdu plus de 95 millions de dollars en péages. En l'espace de quelques jours, les prix du gaz naturel ont grimpé en flèche et l'on craint que les chaînes d'approvisionnement alimentaire ne soient également affectées en raison du retard accumulé.

Selon le Dr Kofi Mbiah, consultant en droit du commerce et du transport, "beaucoup d'entre eux sont également basés sur des livraisons juste à temps qui doivent arriver pour que les marchandises soient fabriquées en Europe et envoyées dans différentes parties de l'Afrique". Et d’ajouter : "Pendant que les consommateurs attendent cela, il y aurait des retards. N'oubliez pas que les armateurs, dans des situations comme celle-ci, peuvent déclarer une avarie commune et qu'ils demanderont donc aux consommateurs de contribuer à cette avarie commune. Il n'est pas encore certain que l'avarie commune ait été déclarée, mais il y aura aussi des problèmes de coûts d'assurance qui devront être payés par les compagnies d'assurance. Il y aura également des questions de sauvetage, et les sauveteurs feront des réclamations'', déclare l'ancien directeur général de la Ghana Shippers' Authority.

Perspectives positives de la BAD

En 2020, l'Afrique a enregistré sa pire récession économique depuis un demi-siècle en raison de la crise sanitaire. Toutefois, un certain soulagement s'annonce en 2021 car la Banque Africaine de Développement (BAD) prévoit des perspectives économiques positives pour toutes les économies africaines. Un rebond du tourisme, le prix des produits de base et un démantèlement des restrictions liées à la Covid-19 devraient conduire à cette reprise prévue.

Dans son rapport sur les perspectives économiques 2021, la BAD indique que l'économie libyenne, qui a subi une contraction de -60,3 % l'année dernière, sera en tête du continent avec un taux de croissance économique de 37,5 % cette année. Selon l'organisme financier continental, les économies africaines devraient lentement se remettre des chocs causés par le coronavirus. Cette année, la BAD espère voir une croissance moyenne se rétablir à 3,4 % du Produit intérieur brut (PIB). L'année dernière, il y a eu une contraction de -2,1%.

Dix économies africaines connaîtront un taux de croissance supérieur à 5 %. Djibouti arrive en deuxième position avec 9,9 %, suivi du Botswana et de l'île Maurice avec 7,5 % chacun. Le Niger 6,9%, la Côte d'Ivoire 6,2%, l'Érythrée 5,7%, la Guinée 5,6%, le Burkina Faso et le Sénégal complètent le top 10 avec 5,1% chacun. Au niveau régional, l'Afrique du Nord sera en tête de la croissance africaine avec un taux moyen de 4 %. Les régions du sud et du centre affichent chacune un taux de 3,2 %. L'Afrique de l'Est à 3 %, tandis que l'Afrique de l'Ouest fermera la marche avec 2,8 %.

Le café kényan et le changement climatique

Dans le centre du Kenya, le changement climatique fait des ravages chez les producteurs de café. En raison de l'imprévisibilité des précipitations et de la hausse des températures, les agriculteurs obtiennent des rendements médiocres. Les agriculteurs locaux ont trouvé des moyens d'éviter d'être lésés par la nature. Ils appliquent des nutriments sur les cultures, installent des systèmes d'irrigation et embauchent des personnes supplémentaires pour cueillir les baies pendant de longues périodes. Mais ces mesures coûtent plus cher et réduisent les bénéfices des agriculteurs. En tant que cinquième producteur de café arabica du continent, la situation actuelle est très préoccupante pour les parties prenantes.

Les plantations de café occupent un total de 110 000 hectares à travers le Kenya. Les agriculteurs affirment que ces zones ont été gravement touchées par le changement climatique. En raison du stress lié à cet impact, certains agriculteurs déracinent désormais leurs plants de café au profit d'autres cultures, comme les avocats.

"Les agriculteurs déracinent les caféiers. Je dépends des plantations de café, et je gagne 400 shillings par jour. Si les agriculteurs continuent à déraciner les caféiers, je ne sais pas où je trouverai ces 400 shillings, ni ce que je ferai", avance Rael Njeru, 36 ans, mère de deux enfants et ouvrière dans une plantation de café.

Selon l'Institut de recherche sur le café, en raison du changement climatique, les tempêtes sont désormais moins nombreuses, mais plus violentes. Une comparaison entre les années 1970 et 2000 indique également une augmentation de la température moyenne quotidienne d'environ 1°C. Ce phénomène s'accompagne de changements extrêmes de la température quotidienne - des nuits froides aux journées chaudes.

"Au Kenya, nous produisons du café Arabica, qui nécessite des conditions fraîches et humides. En raison de l'augmentation de la température causée par le changement climatique et la baisse des pluies, la qualité et la quantité des récoltes sont moindres", déclare Elijah Gichuru, directeur de la recherche et de la phytopathologie au Coffee Research Institute.

Le café se développe idéalement dans une fourchette de température de 19°C à 25°C, une augmentation de la température perturbant le processus et provoquant le flétrissement de certains arbres. La production de café du Kenya devrait baisser à 40 000 tonnes en 2020, contre environ 47 000 tonnes en 2016.