Les assurances à l'épreuve de la Covid-19 [Business Africa]

Africanews célèbre ses cinq ans cette semaine. Pour ce numéro spécial de Business Africa, nous découvrons comment la Covid-19 a forcé les assureurs à être plus inclusifs. Nous découvrons pourquoi le milliardaire nigérian Tony Elumelu se passionne pour les jeunes et les startups en Afrique. Enfin, les grandes entreprises peuvent-elles pousser un ouf de soulagement dans la Tanzanie post-Magufuli.

Le marché des assurances sur le continent est extrêmement faible par rapport aux moyennes mondiales. Alors que la pandémie de Covid-19 a été un cauchemar pour de nombreuses entreprises, au Cameroun, un entrepreneur féru de technologie ne se laisse pas abattre. Nous vous racontons comment Richard Lowe, d'Activa Assurance, rend l'assurance plus inclusive grâce aux outils numériques.

La Tony Elumelu Foundation au milieu de la Covid-19

L'Afrique est le continent le plus jeune et les experts prédisent que l'afflux de jeunes sur le continent est une arme à double tranchant. Tony Elumelu, un milliardaire nigérian, est déterminé à exploiter le potentiel positif des jeunes en investissant dans leurs start-ups. Un investissement de 100 millions de dollars pour créer un million d'emplois et un revenu annuel de 10 milliards de dollars.

Tanzanie : les affaires après Magufuli

La nouvelle Présidente de la Tanzanie, Samia Suhulu Hassan, a une occasion unique d’ouvrir un nouveau chapitre économique de son pays. Elle peut suivre la ligne dure de John Magufuli envers les entreprises étrangères ou tracer une nouvelle voie pour développer le potentiel des grandes entreprises. Pour comprendre ce qu'une présidence Suhulu signifie pour le monde des affaires tanzanien, nous passons en revue ses mesures économiques depuis son accession au pouvoir il y a un mois.