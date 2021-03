Kamara qualifie les Mourabitounes

La Mauritanie a assuré sa qualification pour la prochaine CAN en s'imposant ce mardi en Centrafrique (1-0). En déplacement au Maroc, le Burundi, troisième avec 5 points, ne peut plus rattraper les hommes de Corentin Martins, deuxièmes avec neuf unités.

C'est l'attaquant de Dijon Aboubakar Kamara qui a inscrit le seul but de la rencontre dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Le binational honorait à 26 ans sa deuxième sélection avec les Mourabitounes et leur offre une deuxième qualification consécutive à la CAN.

En 2019, pour sa première participation à la fête continentale, la Mauritanie avait été éliminée dès le premier tour.

Madagascar, le rêve brisé

Déception en revanche pour Madagascar, incapable de battre le Niger à domicile (0-0). C'est donc l'Ethiopie qui décroche la qualification malgré sa défaite en Côte d'Ivoire (3-1). Willy Boly, Frank Kessié et Jean Evrard Kouassi sont les buteurs pour les Elephants, Getaneh Kebede ayant réduit la marque pour les Walya.